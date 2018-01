MU : Pogba, Sanchez, menace, salaire, Raiola met le feu au mercato

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Présent ce dimanche à Manchester United, Alexis Sanchez prépare son transfert qui sera inévitablement l’un de ce mois de janvier. L’attaquant d’Arsenal a préféré changer de cap à six mois de la fin de son contrat, pour accepter une offre qui ne se refuse pas. En effet, selon la presse anglaise, le Chilien va voir ses émoluments flamber pour atteindre 450.000 euros par semaine. De quoi en faire d’assez loin le joueur le mieux payé du Royaume, et rendre Paul Pogba jaloux. En effet, The Mirror annonce ce dimanche que Mino Raiola n’apprécie pas du tout cet énorme effort financier pour Sanchez, et s’étonne vivement de la différence qui va désormais avoir lieu avec son poulain, Paul Pogba, qui ne doit se contenter « que » de 226.000 euros par semaine.

L’agent de joueurs, qui est également celui de Zlatan Ibrahimovic, a ainsi demandé une réunion d’urgence avec les dirigeants de Manchester United afin d’obtenir un salaire équivalent à celui d’Alexis Sanchez pour le milieu de terrain français. Sans quoi, Raiola aurait même menacé de faire capoter la venue du Chilien, puisque l’agent a également dans son portefeuille un certain Henrikh Mkhitaryan, qui est considéré comme la monnaie d’échange de MU dans le deal avec Arsenal pour récupérer Sanchez. Un vrai cafouillage qui montre tout de même que Mino Raiola, un peu trop bien implanté à Old Trafford, y a pris ses aises.