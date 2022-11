MU : Choupo-Moting pour oublier Ronaldo, ce n'est pas une blague

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Attaquant de pointe numéro un du Bayern Munich depuis le départ de Lewandowski au Barça, Eric Maxim Choupo-Moting affiche un niveau élevé et inattendu. Si bien que Manchester United le place parmi ses priorités de recrutement l'été prochain.

Un seul être vous manque...et rien n'est dépeuplé. Le Bayern Munich peut fanfaronner malgré le départ de son attaquant emblématique Robert Lewandowski. Le Polonais a rapporté 45 millions d'euros malgré un an de contrat restant et surtout les Bavarois ne se plaignent pas de son absence. Le système offensif de Julian Nagelsmann continue de faire merveille, en témoignent les 66 buts marqués toutes compétitions confondues. Et puis, Eric Maxim Choupo-Moting assure bien l'intérim du Polonais. Le Camerounais a planté huit fois en 13 apparitions dont une magnifique frappe en pleine lucarne contre l'Inter, mardi soir en Ligue des champions.

Affrontement Bayern-Man United prévu pour juin 2023

Des performances globales qui étonnent positivement en Bavière. Choupo-Moting fait plus que terminer les actions, il a su endosser le costume de son prédécesseur en attaque. De quoi lui donner une toute nouvelle cote sur le marché alors que son contrat court jusqu'en juin 2023. Le Daily Express confirme que Manchester United réfléchit « sérieusement » à son recrutement pour le prochain mercato estival.

BREAKING: Manchester United are 'seriously considering' Bayern Munich striker Eric Maxim Choupo-Moting as a replacement for Cristiano Ronaldo.



Via Express Sport pic.twitter.com/vr11mnuFc2 — SPORTbible (@sportbible) November 2, 2022

Ainsi, Erik Ten Hag « admire sa polyvalence et son expérience » et lorgne sur une potentielle signature du Camerounais. Il viendrait prendre une place vacante chez les Red Devils, celle de Cristiano Ronaldo sur le départ à court terme. Le manager néerlandais est d'autant plus intéressé que Choupo-Moting arriverait libre, à condition de ne pas trouver un accord avec le Bayern Munich. Mais, les Bavarois font le forcing pour renouveler le bail du Camerounais, lequel est vraiment une pièce maîtresse pour Nagelsmann. Les Allemands partent favoris puisque Choupo-Moting se plaît beaucoup en Bundesliga et que sa seule expérience anglaise à Stoke City n'avait pas été très heureuse.