Mercato : Yoann Gourcuff, trois clubs à l'affût, donc Nice

Désireux de poursuivre sa carrière au plus haut niveau et en Ligue 1, Yoann Gourcuff devrait voir son désir s’accomplir.

A presque 32 ans, le milieu de terrain a fait le choix de renoncer à quelques pistes à l’étranger, afin de rester en France. Cela lui a permis d’être en pourparlers avec trois clubs. La piste la plus avancée mène à Toulouse, où les discussions sont en bonne voie alors que son arrivée séduit au sein du club haut-garonnais. Les négociations tournent surtout autour du projet de jeu et de son utilisation, plus que de son salaire.

Car dans le même temps, l’international français a aussi des contacts avec Montpellier, qui espère toutefois d’abord boucler le recrutement du messin Florent Mollet. Le dossier pourrait donc prendre un peu de temps, surtout que L’Equipe murmure qu’une formation comme Nice pourrait se positionner, afin de réussir un nouveau pari, le Gym ayant désormais l’habitude de tenter quelques opérations inattendues en relançant des joueurs sur le marché des transferts.