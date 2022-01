Mercato : Un duel OL-OM pour Isaak Touré ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Selon les informations de L’Equipe, l’OM et l’OL sont intéressés par le profil du jeune défenseur central du Havre, Isaak Touré.

Pour l’instant inactif lors de ce mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais espère toujours boucler la venue de Sardar Azmoun. Le dossier de l’international iranien du Zénith Saint-Pétersbourg semble interminable. En parallèle, la direction lyonnaise travaille sur d’autres dossiers à d'autres postes. A en croire les informations de L’Equipe, l’OL suit par exemple la piste d'Isaak Touré, jeune défenseur central du Havre (18 ans). Auteur d’une première partie de saison remarquable en Ligue 2, ce joueur au très grand gabarit (2,04m) suscite l’intérêt de plusieurs clubs de l’élite. Tandis que Lyon et Bordeaux ont supervisé le joueur sans encore soumettre d’offre au Havre, d’autres clubs sont plus avancés sur le dossier Isaak Touré.

L'OM plus chaud que l'OL sur le dossier ?

A ce jour, Strasbourg, Reims, Troyes… et l’Olympique de Marseille sont les clubs les plus chauds pour recruter le défenseur central du Havre. Parmi ces quatre clubs, certains ont d’ores et déjà envoyé une proposition au Havre pour recruter Touré cet hiver mais l’identité des clubs ayant envoyé une première offre n’a pas filtré. Quoi qu’il en soit, Le Havre a l’ambition de monter en Ligue 1. Ambitieux, le club normand n’a donc pas l’intention de se séparer de son meilleur joueur cet hiver. En cas de vente lors de ce mercato de janvier, Le Havre exigera le prêt immédiat pour six mois d’Isaak Touré. Des conditions qui pourraient par exemple convenir à Marseille, qui bouclerait ainsi le recrutement d’un joueur dans l’optique de juin avant d’être possiblement interdit de recrutement. L’intérêt de l’OM n’a par ailleurs rien d’étonnant quand on sait que Jordan Amavi a rejoint l’OGC Nice au début du mois et que Duje Caleta-Car est toujours courtisé en Premier League. Dans ce secteur de jeu, Boubacar Kamara a également de grandes chances de partir, le minot de Marseille étant en fin de contrat au mois de juin prochain…