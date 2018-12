Mercato : Un défenseur central va passer sa visite médicale au Barça

Dans : Mercato, Liga.

Entre la longue absence de Samuel Umtiti et les blessures à répétition de Thomas Vermaelen, le FC Barcelone n’a plus le choix. L’arrivée d’un défenseur central devient urgente dans la mesure où Gerard Piqué et Clément Lenglet représentent les seules solutions expérimentées en charnière. C’est pourquoi le club catalan s’est activé ces dernières semaines.

Résultat, le Barça est parvenu à un accord avec le FC Valence pour Jeison Murillo (26 ans), annoncent plusieurs sources dont Mundo Deportivo. Absent des plans de Marcelino, le Colombien passé par l'Inter Milan sera prêté aux Blaugrana jusqu’à la fin de la saison. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant sa visite médicale. Ainsi, le FCB règle un problème majeur sans avoir à signer un gros chèque.