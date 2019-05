Mercato : Son prix est abusé, même Pogba est choqué

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Manquer la Ligue des Champions, c’est inconcevable pour Paul Pogba. Et pourtant, Manchester United n’aura pas de précieux sésame pour la C1 après son match nul du week-end dernier, et cela pourrait provoquer le départ de la Pioche. Le Français, revenu à Manchester United pour y triompher après un premier passage chez les jeunes, n’a pas réussi dans sa mission, malgré les 105 ME mis pour le faire signer en provenance de la Juventus en 2017. En dépit de ses performances mitigées avec les Red Devils, le Français a vu sa valeur augmenter.

En raison du coup de boost connu ces dernières années par le marché des transferts, mais aussi de son titre de champion du monde. C’est pourquoi Manchester United réclame la somme folle de 188 ME pour laisser filer son milieu de terrain. De quoi recruter pour compenser ce transfert, même si Paul Pogba croit savoir que personne ne mettra ce montant pour le faire venir. Résultat, selon The Telegraph, il a demandé à ses dirigeants de revenir sur terre et de baisser leurs prétentions, à un maximum de 150 ME. Ce serait la somme jugée suffisante par son entourage pour allécher le Real Madrid, amené à dépenser gros cet été, et pourquoi pas à offrir Paul Pogba à Zinedine Zidane.