Mercato : Sarri veut déjà virer Giroud à Chelsea

Dans : Mercato, Premier League, Serie A.

Pas forcément en adéquation avec la philosophie de jeu de Maurizio Sarri à Chelsea, Olivier Giroud pourrait une nouvelle fois changer d'air pendant l'été.

Ce dimanche, Olivier Giroud peut devenir champion du Monde, si l'équipe de France remporte sa finale contre la Croatie à Moscou. Mais ce potentiel succès planétaire ne lui permettra pas de rentrer dans son club avec un nouveau statut de star, puisque selon The Mirror, l'attaquant tricolore serait « la première victime » de Maurizio Sarri à Chelsea. Débarqué ce week-end dans la capitale londonienne en lieu et place d'Antonio Conte, l'ancien coach du Napoli « veut marquer de son empreinte la formation de Stamford Bridge ». Pour cela, le technicien italien compte bien imposer son style offensif. Un jeu qui pousserait naturellement Giroud dehors.

Surtout que Sarri souhaite recruter Gonzalo Higuain. Potentiellement sur le départ à la Juventus, à cause de l'arrivée de Cristiano Ronaldo, l'attaquant argentin pourrait découvrir la Premier League la saison prochaine. Pour rendre cette transaction possible, les Blues pensent à intégrer Alvaro Morata dans le deal. Si le dossier Higuain venait à aboutir, Giroud devra probablement faire ses valises à Chelsea, six mois seulement après son arrivée en provenance d'Arsenal. À un an de la fin de son contrat, le buteur de 31 ans pourrait donc se retrouver sur le marché après un Mondial en dents de scie, sachant qu'il n'a pas encore marqué le moindre but...