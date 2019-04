Mercato : Saint-Maximin, Pépé, Pierre Ménès s’étouffe avec les prix

Dans : Mercato, Ligue 1, OGCN, LOSC.

Le marché des transferts qui se prépare s’annonce bouillant en Ligue 1.

Le PSG va devoir sérieusement revoir ses priorités et pourrait laisser partir jusqu’à 10 joueurs pour reformer son équipe, l’OL a d’ores et déjà donné son accord pour deux départs majeurs qui restent à déterminer, tandis que l’OM va essayer de faire le ménage au sein d’un effectif vieillissant. Mais chez les autres formations, parfois moins réputées, du championnat, cela promet aussi. A commencer par Lille qui va inévitablement faire de grosses ventes avec sa belle saison et ses jeunes prometteurs qui explosent.

De son côté, Nice rêve de faire un gros transfert, en vendant Allan Saint-Maximin. Peu efficace mais très spectaculaire, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et de Monaco a reçu un bon de sortie en cas d’offre à 35 ME. Un prix qui fait grimper Pierre Ménès au rideau. A cette échelle, le consultant de Canal+ se demande bien combien il faudra pour s’offrir les services de Nicolas Pépé. Car l’Ivoirien est lui aussi spectaculaire, mais il est en plus de cela redoutablement efficace et sait briller dans les gros matchs de Ligue 1. De quoi faire rêver les dirigeants nordistes, à moins que Allan Saint-Maximin pour 35 ME, ce soit un chouia exagéré…