OM : Allan Saint-Maximin au mercato, c'est non et c'est définitif

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Pendant des mois, les relations entre l’OGC Nice et l’OM ont été particulièrement tendues autour du transfert de Mario Balotelli.

Le changement de club a fini par se faire, mais dans la douleur, et les dirigeants azuréens n’ont pas beaucoup aimé l’attitude de leurs homologues marseillais, qui avaient notamment reçu dans leurs installations l’attaquant italien toujours sous contrat avec le Gym. L’idée de discuter à nouveau pour le transfert d’Allan Saint-Maximin est toutefois à oublier définitivement si l’on en croit les révélations de L’Equipe ce vendredi.

Le quotidien sportif annonce en effet que, pour le trublion offensif, les dirigeants niçois demandent 35 ME pour le laisser filer. Une somme trop importante pour l’OM, qui laisse de nombreux clubs étrangers se disputer le joueur formé à l’AS Saint-Etienne. Ce dernier, acheté 10 ME à l’AS Monaco en 2017, pourrait rejoindre le championnat allemand, à l’instar de son ancien coéquipier Alassane Pléa, pour qui cela a bien fonctionné. En tout cas, cela se jouera bien loin de l’OM, qui va surtout s'attacher à tenter de prolonger Mario Balotelli à la fin de la saison. Et là aussi, la partie s'annonce compliquée... et onéreuse.