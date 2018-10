Mercato : Rami, Subotic, les pistes surprises sauce L1 du Barça pour janvier !

Dans : Mercato, OM, ASSE, LOSC.

Equipe forcément tournée vers l’avant, le FC Barcelone va mal… en défense.

La blessure de Samuel Umtiti pourrait entrainer la longue absence du Français, considéré désormais comme un cadre dans ce secteur de jeu. Surtout que Gérard Piqué a de plus en plus de difficultés à retrouver son meilleur niveau. Ajoutez à cela l’absence sur blessure de Thomas Vermaelen, et vous aurez un club catalan en quête d’un défenseur central d’expérience pour le mois de janvier. Les journaux locaux ont sauté sur l’occasion pour étudier les premières pistes dans le viseur des dirigeants, et il y en a une dizaine affirme El Mundo Deportivo. Parmi les noms cités, on retrouve en premier lieu Branislav Ivanovic, ancien taulier de Chelsea parti au Zénith Saint-Pétersbourg, et qui pourrait ainsi faire une dernière pige de gala à 34 ans.

Ensuite, dans l’ordre de priorité des dirigeants, on retrouve en deuxième position un certain Adil Rami, qui peine à se relancer à Marseille cette saison, et possède l’énorme avantage de très bien connaître le championnat espagnol. A 32 ans, le champion du monde pourrait se voir offrir une occasion incroyable de poursuivre sa carrière chez un club habitué à gagner des titres, mais il semble difficilement imaginable de le voir quitter l’OM alors qu’il y possède un très bon contrat longue durée.

Trois joueurs de L1 pistés

Surtout que le FC Barcelone ne manque pas d’options, à commencer par celles menant à d’autres joueurs de Ligue 1 comme José Fonté (Lille) ou Neven Subotic (Saint-Etienne), qui possèdent tous une belle expérience européenne. Plusieurs pistes concernent bien évidemment des joueurs qui n’évoluent pas en France, comme Holger Badstuber (Stuttgart), Vedran Corluka (Lok. Moscou), Pedro Geromel (Gremio) ou Benedikt Höwedes (Lok. Moscou). Du beau monde donc mais parmi les certitudes, on notera que le FC Barcelone cherche un défenseur d’expérience, et se tourne en partie vers la Ligue 1 pour ça.