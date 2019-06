Mercato : Pogba au Real, le rêve ultime de Zidane explose

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Après s’être officiellement attaché les services d’Eden Hazard, le Real Madrid entend bien poursuivre sur cette lancée afin de renforcer l’effectif à la disposition de Zinedine Zidane. Et si le coach français aimerait beaucoup recruter Kylian Mbappé en attaque, sa priorité se situe davantage au milieu de terrain. Avec en ligne de mire un certain Paul Pogba, lequel fait véritablement rêver Zizou depuis plusieurs mois maintenant. Mais à en croire les informations obtenues par AS, il faudrait un petit miracle pour que l’international français rejoigne la capitale espagnole au mercato.

En effet, le quotidien madrilène affirme que Manchester United a fait de Paul Pogba un joueur « intransférable » cet été sur le marché des transferts. Une information qui tombe au moment où certains médias affirmaient que le Real était enclin à lâcher 150 ME pour le milieu de terrain de 26 ans. Une proposition qui ne serait donc même pas suffisante pour faire craquer Manchester United, qui sait que Pogba est un joueur capital aussi bien sur le terrain, que dans le domaine du marketing. Pour digérer cet échec, le Real Madrid aurait d’ores et déjà lancé les grandes manœuvres dans un second dossier, celui menant à l’international danois Christian Eriksen.