Mercato : Pluie de stars, le Barça fait des rêves fous

Déjà à l’affût sur ce mercato hivernal, le Barça a démarré sa mission reconquête. Les dirigeants du FC Barcelone veulent taper du poing sur la table en recrutant les joueurs les plus prisés en Europe. La liste est longue et pleine d’ambition.

Le Barça va-t-il faire son retour sur le devant de la scène ? Les dirigeants y comptent bien et le plus tôt possible. Le plus dur semble être derrière le FC Barcelone alors que le club catalan a touché le fond cette saison avec les départs de Léo Messi et l’élimination en Ligue des champions. La première pierre de cet immense chantier a été de renvoyer Ronald Koeman pour faire revenir l’enfant du club, Xavi. Cet hiver, le Président Joan Laporta a officialisé les opérations concernant Dani Alves et Ferran Torres. En attente d’autres éventuelles arrivées, le Barça a entamé l’opération dégraissage en libérant Philippe Coutinho, parti à Aston Villa. Le Barça semble être sur la bonne voie pour se redresser. Si le club blaugrana est à la peine sur le plan sportif, il reste toujours attractif sur le marché des transferts.

Le Barça sur tous les fronts : Haaland, Dybala, Morata...

L’équipe du FC Barcelone pourrait faire peur à toutes les écuries européennes, à en croire les rumeurs de mercato. D’après le quotidien espagnol Mundo Deportivo, les Blaugranas souhaiteraient s’attacher les services de plusieurs joueurs de classe mondial. On a beaucoup parlé d’une bataille à trois pour Erling Haaland avec Manchester et le Real Madrid. Le nom d’Edinson Cavani a aussi été annoncé. En fin de contrat à la Juventus dès la fin de la saison, Paulo Dybala ne voudrait pas prolonger avec la vieille dame et le Barça surveillerait de près la situation.

Martial, Aubameyang...

Même cas d’école avec Dusan Vlahovic, auteur de 17 buts en 21 matchs de Série A cette saison, qui devrait rapidement quitter la Fiorentina pour un cador européen. Orphelin de Sergio Aguero parti prématurément à la retraite, le Barça a tenté Anthony Martial ou encore Alvaro Morata, en vain, et songerait aussi à Patrik Schick, le sérial buteur de Leverkusen (20 buts TCC). Pierre-Emerick Aubameyang, écarté du groupe à Arsenal, et Alexander Isak de la Real Sociedad sont aussi évoqués. En défense, le FC Barcelone suivait aussi les cas d’Alex Telles à Manchester United et d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat à l’issue de la saison à Chelsea mais le Real Madrid semble avoir une longueur d’avance. Enfin, d’autres joueurs ont été proposés par l’intermédiaire de leurs agents comme Noussair Mazraoui et Frank Kessié, tous deux en fin de contrat dans quelques mois et tous deux représentés par Mino Raiola.