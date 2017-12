Mercato : Piquer un joueur au PSG et à Monaco, le rêve d'Arsenal !

Dans : Mercato, Premier League, Monaco, PSG.

À la recherche de nouveaux renforts en vue de la saison prochaine, Arsenal a des vues prioritaires sur deux joueurs de Ligue 1, à l'AS Monaco, mais aussi au Paris Saint-Germain.

En passe de perdre Alexis Sanchez et Mesut Ozil au cours des prochains mois, Arsenal prépare peu à peu sa reconstruction sportive. Sous la houlette d'une nouvelle cellule de recrutement, menée par l'ancien Barcelonais Raul Sanllehi et Sven Mislintat, le club londonien a défini ses nouvelles priorités. Et celles-ci se trouvent dans le championnat de France. Si le Monégasque Thomas Lemar est toujours courtisé, sachant qu'une offre inférieure aux 100 ME de l'été dernier serait en préparation pour le mois de janvier, les Gunners visent aussi Goncalo Guedes, selon le Daily Mail.

Prêté par le PSG à Valence lors du dernier mercato estival, l'attaquant portugais réalise une très bonne première partie de saison, avec trois buts et cinq passes décisives en 11 matchs de championnat, chez le second de Liga. Une performance globale qui convainc Arsène Wenger. Arsenal souhaite donc attirer Guedes dans ses filets l'été prochain pour en faire une figure de proue de sa nouvelle ère. Un projet pouvant convaincre l'ancien joueur de Benfica, qui n'aura jamais ce rôle principal à Paris, où Mbappé, Cavani et Neymar prennent toute la place en attaque. Autant dire que Guedes pourrait pousser fort pour partir du PSG, qui doit dans le même temps remplir ses caisses en vendant des joueurs pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Si tout le monde y trouve son compte, ce transfert de Guedes aurait donc des chances d'aboutir au cours des prochains mois...