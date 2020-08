Mercato : Panzo quitte Monaco et signe à Dijon

Dans : Mercato.

Jonathan Panzo, le défenseur anglais de l'AS Monaco s'est engagé ce mercredi avec Dijon jusqu'en 2023.

« Un accord a été conclu entre le DFCO et l’AS Monaco pour le transfert de Jonathan Panzo, international Espoirs anglais (46 sélections de U16 à U21). Ce défenseur central âgé de 19 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2023. Formé chez les Blues de Chelsea (Premier League), Jonathan Panzo (1m85) avait rejoint l’AS Monaco en juillet 2018, mais sans avoir réellement l’occasion de montrer toute l’étendue de ses qualités (2 matchs de Ligue 1, 1 match de Coupe de la Ligue). Il gagnera ainsi du temps de jeu lors d’un prêt concluant au Cercle de Bruges (Belgique) où il jouera 17 matchs de Jupiler Pro League. " Le DFCO m’a proposé un bon projet et le discours des dirigeants m’a convaincu de venir défendre ce club. Je suis très motivé à l’idée d’aider l’équipe à gagner un maximum de matchs. Je suis un défenseur qui aime relancer proprement et je suis capable d’être agressif défensivement. Je suis polyvalent car je peux évoluer en défense central et latéral gauche" », indiquent Dijon et Jonathan Panzo dans un communiqué.