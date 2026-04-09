L2 : Programme TV et résultats de la 30e journée

Nouveau logo, l'OM donne enfin la vraie raison

Non mais c'est vrai que c'était le moment d'encore se mettre à dos les supporters. Quand on change de logo, on en choisit un et on fait un sondage auprès des supporters pour voir si ça leur convient car la c'est l'identité même du club auquel ils touchent et il et dit qu'il n'y a plus le "Droit Au But" et l'étoile sur certains produits dérivés. Rien de plus débile encore, l'étoile c'est la preuve, le symbole du plus gros trophée que l'OM ai gagné, la plus grosse fierté qui justement fait vendre si on pense marketing et eux l'enlèvent non mais les génies. C'est pas un supporter de Paris ou de Lyon qui c'est introduit dans l'équipe marketing de l'OM et qui a glissé cette idée pour trollé ? Car à se niveau, c'est se tirer une balle dans le pied tout seul. Déjà quand le Qatar est arrivé et a changé celui de Paris, il voulait enlevé le St Germain du nom ou la fleur de lys je sais plus mais les supp on gueulés et ils l'ont laissé, il est pas impossible que ça fasse pareil à l'OM si les supporters maintiennent leur colère !!!