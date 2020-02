Mercato : Messi et Cristiano Ronaldo ensemble, le rêve fou de Beckham

Dans : Mercato.

Dans quelques jours, le grand projet de club de David Beckham va enfin voir le jour avec le lancement officiel de l’Inter Miami en Major League Soccer aux Etats-Unis.

Le 1er mars prochain, l’Inter Miami CF lancera effectivement son aventure américaine face au Los Angeles FC à l’occasion du premier match de MLS de la saison. Si David Beckham estime que sa formation sera déjà performante pour engranger de jolis résultats sur la scène nationale, l’actionnaire principal du club de Floride sait que ses fans vont attendre du lourd pour les prochaines saisons. D’après certaines rumeurs, l’ancien international anglais aimerait d’ailleurs réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sous le même maillot un jour. Un rêve que Beckham n'exclut pas, même s’il connaît la difficulté de cette mission au mercato.

« Il y a beaucoup de potentiel à Miami. Nous avons été contactés par bon nombre de joueurs qui souhaiteraient intégrer l’équipe. Quand on possède un club, on veut les meilleurs. Si l’occasion se présente d’accueillir des joueurs comme Cristiano Ronaldo ou Messi… Je les admire énormément en tant qu’athlètes. Si on peut les avoir, super. Mais actuellement, nous avons un bel effectif. Des jeunes, des joueurs expérimentés aussi. Mais surtout des jeunes prêts à jouer. J’ai appris une chose grâce à Sir Alex Ferguson, mon entraîneur à Manchester United. Il me disait : "Quand on recrute un joueur, il doit correspondre au club. Il ne s’agit pas de recruter le plus connu ou le plus charismatique. Il faut qu’il s’intègre bien au groupe existant". C’est notre façon de faire. Mais si on veut faire signer de grands joueurs, la porte est ouverte », a lancé, sur la NBC, Beckham, qui pourra se rabattre sur Neymar. Sachant que l’attaquant brésilien du PSG s'est engagé, auprès du Spice Boy, à signer pour l'Inter Miami dans le futur.