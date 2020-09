Mercato : Messi est moins fort que Neymar dans le clash

Dans : Mercato.

Lionel Messi a échoué dans sa tentative de quitter le FC Barcelone, mais son discours de réconciliation n'a pas réellement convaincu grand monde.

Le dossier Lionel Messi a été violent mais rapide du côté du Barça où l’intransigeance de Josep Maria Bartomeu a rapidement mis KO le sextuple Ballon d’Or visiblement mal conseillé sur cette histoire. La star argentine est donc rentrée dans le rang, même si l'Argentin a sévèrement égratigné le président du FC Barcelone dans son interview de vendredi. Cependant, Lionel Messi était loin d’avoir le même ton incisif que Neymar l’avait eu en 2019 lorsque le joueur brésilien a tenté de quitter le Paris Saint-Germain pour repartir au Barça. Mais dans les deux cas, le plan a échoué.

Pour François Manardo, consultant UEFA et ancien chef de presse de l'Equipe de France, Lionel Messi a tout de même été moins agressif que Neymar, et c’est probablement la situation contractuelle de l’Argentin qui l’explique. « Si on fait une analogie avec le discours de Neymar vis-à-vis du Paris Saint-Germain l’été dernier, avec Lionel Messi, on est à un gros cran en-dessous de ce que Neymar avait pu balancer dans les médias brésiliens par rapport à sa relation avec le PSG et son souhait de rentrer à Barcelone. Avec Messi, on n’est pas à ce degré-là. Toutefois, contrairement à Neymar, il a une dernière année de contrat. Et durant cette dernière année de contrat, Messi a intérêt de faire le noeud du papier cadeau à la fin pour partir en bons termes avec le Barça. Il doit montrer qu’il peut porter l’équipe. Car tout Messi qu’il est, il a besoin d’un gros collectif autour de lui. Le Barça a péché là-dedans, vu qu’ils n’ont plus gagné la Ligue des Champions depuis 2015. Là, c’est sa dernière chance avec Barcelone », rappelle, sur RTL, François Manardo.