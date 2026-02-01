ICONSPORT_282996_0060

Mercato : Lookman annule son transfert à Fenerbahçe !

Mercato01 févr. , 11:40
parCorentin Facy
Malgré un accord total entre l’Atalanta Bergame et Fenerbahçe, Ademola Lookman a refusé de rejoindre le géant de Turquie. La star nigériane s’apprête à signer à l’Atlético de Madrid contre toute attente.
Ces dernières heures, le transfert d’Ademola Lookman à Fenerbahçe ne semblait plus faire beaucoup de doute. Après avoir bouclé l’arrivée de Sidiki Chérif en provenance d’Angers pour 25 millions d’euros, le géant de Turquie avait trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame pour signer la superstar nigériane. Un gros coup de plus à mettre à l’actif du club turc, qui va néanmoins déchanter dans ce dossier. Et pour cause, Ademola Lookman a bien réfléchi et il a pris la décision de ne pas rejoindre le Fener, la faute à une offre de dernière minute de l’Atlético de Madrid.
Les Colchoneros ont totalement boulversé ce dossier à quelques heures de la fin du mercato en proposant 40 millions d’euros à l’Atalanta pour le milieu offensif de 28 ans. Selon les informations de Fabrizio Romano, le transfert de Lookman à l’Atlético est sur le point de se conclure. Le joueur a fait part de son souhait de signer à Madrid plutôt que de rejoindre la Turquie, malgré une offre salariale supérieure de la part de Fenerbahçe. L’accord total devrait être trouvé ce dimanche entre toutes les parties pour un transfert estimé à 40 millions d’euros.

L'Atlético paie 40 ME et double Fenerbahçe

Une belle vente pour l’Atalanta puisque le contrat de Lookman expirait en juin 2027 et qu’aucun accord n’avait été trouvé pour une éventuelle prolongation. Du côté de l’Atlético, Diego Simeone peut déboucher le champagne. L’entraîneur argentin s’offre une recrue de poids pour la seconde partie de saison avec un joueur ultra-décisif et capable d’évoluer à plusieurs positions dans le secteur offensif. Du côté de Fenerbahçe en revanche, on risque de l’avoir très mauvaise puisque tous les voyants étaient au vert ces dernières heures pour le transfert de Lookman, lequel va donc échapper au géant de Turquie.
A. Lookman

A. Lookman

EnglandAngleterre Âge 28 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs12
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Ça va pas ??il est trop vieux et trop cher arrêtez les gars

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Nonnnnnnnn!!!!

Le PSG fait un choix fort au mercato et se justifie

Mais moi qui adore et surtout j ai tellement de souvenirs avec le PARC...quand je vois le stade de tottenham 62000 places ( populous ) ça fait grave envie il est sublime...alors le meme genre mais avec 20 000 de plus !!!! Ça serait magnifique, ÉNORME... et j oublie pas les 20 000 supporters qui attendent un abonnement car le PARC est trop petit..... et le PARC fera jamais plus que 60 000 ...pas facile de décidé entre un PARC agrandi ou un stade ultra moderne de 80 000....

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Reviens à la maison bordel 🥰🥰🥰

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Il avait dit lui meme qu'il ne voulait pas retourner a lyon en tant que joueur car il preferait laisser la belle image qu'il y a de lui

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

