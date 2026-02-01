Mercato : Lookman annule son transfert à Fenerbahçe !

Malgré un accord total entre l’Atalanta Bergame et Fenerbahçe, Ademola Lookman a refusé de rejoindre le géant de Turquie. La star nigériane s’apprête à signer à l’Atlético de Madrid contre toute attente.

Ces dernières heures, le transfert d’Ademola Lookman à Fenerbahçe ne semblait plus faire beaucoup de doute. Après avoir bouclé l’arrivée de Sidiki Chérif en provenance d’Angers pour 25 millions d’euros , le géant de Turquie avait trouvé un accord avec l’Atalanta Bergame pour signer la superstar nigériane. Un gros coup de plus à mettre à l’actif du club turc, qui va néanmoins déchanter dans ce dossier. Et pour cause, Ademola Lookman a bien réfléchi et il a pris la décision de ne pas rejoindre le Fener, la faute à une offre de dernière minute de l’Atlético de Madrid.

Les Colchoneros ont totalement boulversé ce dossier à quelques heures de la fin du mercato en proposant 40 millions d’euros à l’Atalanta pour le milieu offensif de 28 ans. Selon les informations de Fabrizio Romano, le transfert de Lookman à l’Atlético est sur le point de se conclure. Le joueur a fait part de son souhait de signer à Madrid plutôt que de rejoindre la Turquie, malgré une offre salariale supérieure de la part de Fenerbahçe. L’accord total devrait être trouvé ce dimanche entre toutes les parties pour un transfert estimé à 40 millions d’euros.

L'Atlético paie 40 ME et double Fenerbahçe

Une belle vente pour l’Atalanta puisque le contrat de Lookman expirait en juin 2027 et qu’aucun accord n’avait été trouvé pour une éventuelle prolongation. Du côté de l’Atlético, Diego Simeone peut déboucher le champagne. L’entraîneur argentin s’offre une recrue de poids pour la seconde partie de saison avec un joueur ultra-décisif et capable d’évoluer à plusieurs positions dans le secteur offensif. Du côté de Fenerbahçe en revanche, on risque de l’avoir très mauvaise puisque tous les voyants étaient au vert ces dernières heures pour le transfert de Lookman, lequel va donc échapper au géant de Turquie.