Mercato : Lionel Messi reçoit une offre monstrueuse !

Dans : Mercato.

Tandis que le FC Barcelone espère toujours le faire changer d'avis, Lionel Messi a lui dans les mains une proposition contractuelle historique.

Chaque jour apporte un nouvel élément dans l’incroyable feuilleton Lionel Messi. Et si ce lundi on évoque un rendez-vous dans 48 heures entre le père du sextuple Ballon d’Or et Josep Maria Bartomeu, c’est surtout l’offre transmise par Manchester City au clan Messi qui fait la Une de Sport. Le média proche du FC Barcelone affirme que les Citizens, qui sont prêts à tout pour reformer le duo Guardiola-Messi, auraient adressé une proposition de 5 ans au joueur qui est tout de même âgé de 33 ans. Et c’est une pluie d’or qui pourrait tomber sur la star argentine si la Pulga acceptait cette offre dont les chiffrent donnent le tournis. A commencer par la prime à la signature. Car même si le FC Barcelone estime que la clause libératoire est toujours valable à hauteur de 700ME, du côté de Lionel Messi on est convaincu d’être libre et de pouvoir empocher les 250ME promis par les dirigeants de Manchester City rien que pour s’engager avec le club du Nord de l’Angleterre. Une prime qui est supérieure au prix payé par le PSG pour faire venir Neymar en 2017.

Après cette première révélation colossale, Sport précise que Lionel Messi aurait droit à un salaire annuel de 100ME par an, soit plus que ce qu’il gagne actuellement au Barça, l’enveloppe totale prévue pour la durée du contrat serait donc de 500ME même si le joueur argentin ne restera que trois ans à Manchester City. Le journal sportif catalan affirme en effet que les dirigeants du club anglais ont prévu qu’après trois saisons en Premier League, Lionel Messi parte jouer avec le New York City FC, filiale des Citizens en Major League Soccer. On avait évoqué un contact avancé entre Messi et l’Inter Miami de David Beckham, mais c’est donc à New York que la famille Messi pourrait s’installer dans trois ans. En prévoyant ce départ à l'avance, Manchester City pourrait lisser financièrement le transfert et tenter de passer plus facilement sous le radar du fair-play financier. Reste à savoir si d’autres clubs peuvent éventuellement faire une offre au joueur argentin, et là les regards se tournent vers le Paris Saint-Germain.