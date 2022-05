Mercato : Les frères Thuram bientôt réunis en Ligue 1 ?

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Sollicité sur le marché des transferts, Khéphren Thuram ne devrait pas bouger cet été. L’OGC Nice tient à conserver son milieu de terrain. De son côté, le Français n’y verra sans doute pas d’inconvénient, surtout si son frère Marcus devait le rejoindre chez les Aiglons.

Le propriétaire INEOS a tranché. Entre la vision du directeur sportif Julien Fournier et celle de Christophe Galtier, c’est celle de l’entraîneur qui sera privilégiée. Le dirigeant se retrouve poussé vers la sortie, laissant le coach de l’OGC Nice cibler des joueurs expérimentés. Cet hiver par exemple, alors que son supérieur a préféré miser sur l’ex-Angevin Billal Brahimi, Christophe Galtier réclamait un renfort plus confirmé tel que Marcus Thuram.

Marcus Thuram (24 ans) devrait quitter Mönchengladbach cet été, annonce l'Equipe. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat, et son prix est estimé entre 10 et 15M€.



Quel club français doit se mettre dessus selon vous ? 🤔 pic.twitter.com/2IOaQkAxcs — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 27, 2022

La piste peut paraître trop ambitieuse mais cette saison, la cote de l’attaquant a chuté du côté du Borussia Mönchengladbach. L’ancien joueur de Guingamp n’est plus un titulaire indiscutable et son rendement a nettement baissé, notamment à cause de pépins physiques. Résultat, à un an de la fin de son contrat, Marcus Thuram ne sera pas retenu cet été. Une occasion à saisir pour le Gym sachant que le transfert du Français serait estimé entre 10 et 15 millions d’euros. Mais Nice ne sera pas seul sur cette piste, prévient le journal L’Equipe.

Marcus Thuram courtisé à Milan

En plus du Borussia Dortmund en Allemagne, le Milan AC et l’Inter Milan apprécieraient également son profil. Le pensionnaire de Ligue 1 possède tout de même ses chances sur ce dossier. Sans parler des moyens financiers de leurs patrons, les Aiglons peuvent compter sur la présence d’un certain Khéphren Thuram, frère de Marcus. Car de son côté, malgré son bonne saison et les sollicitations qui vont avec, le milieu polyvalent ne devrait pas bouger cet été. Le président Jean-Pierre Rivère a déjà annoncé que Nice ne vendrait pas ses meilleurs éléments. Au contraire, l’idée est bel et bien de se renforcer.