Mercato : Le Barça sait comment recruter Pogba à moitié prix

Dans : Mercato, Liga, Premier League, PSG.

C’est désormais officiel, José Mourinho et Paul Pogba ne peuvent plus se supporter à Manchester United.

Après les rumeurs, la vidéo de leur désaccord à l’entraînement mercredi a confirmé les tensions entre les deux hommes. Si la situation n’évolue pas, le club mancunien n’aura pas le choix, l’un d’entre eux devra faire ses valises. Et pour le moment, on miserait plutôt sur le milieu de terrain. Le Français cache à peine ses envies d’ailleurs, lui qui est toujours annoncé au FC Barcelone. Le Daily Mirror va dans le même sens et affirme que MU est prêt à vendre Pogba pour 225 M€ ! Alors que le Barça souhaite conclure ce transfert pour la moitié du montant réclamé.

Car les Blaugrana se savent en position de force sur ce dossier. Tout le monde sait que les Red Devils ont intérêt à se débarrasser de l’international tricolore sous contrat jusqu’en 2021. De plus, « la Pioche » ne serait pas intéressée par ses autres prétendants que sont le Real Madrid, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Comme pour Philippe Coutinho l’année dernière, le Barça, serein, se prépare à un long feuilleton l’été prochain.