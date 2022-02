Mercato : Deulofeu et l'OM amoureux en secret

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Gerard Deulofeu ne dirait pas non à l’Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival. D’après la presse espagnole, cet intérêt serait réciproque pour l’OM qui surveillerait de près le cas du joueur de l’Udinese.

A défaut d’avoir dans son effectif deux ressortissants espagnols formés à l’Espanyol Barcelone, l’Olympique de Marseille pourrait avoir l’opportunité de compter un autre joueur ibérique dans ses rangs mais cette fois-ci formé au Barça en la personne de Gerard Deulofeu. Formé à la Masia, l’ailier de 27 ans évolue aujourd’hui en Série A chez l’Udinese, modeste 16e du Calcio. Impliqué sur 8 buts (6 buts, 2 passes) toutes compétitions cette saison avec sa formation, Gerard Deulofeu renait petit à petit après des dernières années compliquées, ce qui n’a pas échappé à la cellule de recrutement de l’OM. Après des passages décevants au Milan AC, à Everton, à Séville, l’international aux 4 sélections avec la Roja souhaite se relancer dans une grande écurie européenne. Sous contrat à Udine jusque juin 2024, celui qui a côtoyé Neymar et Lionel Messi sous le grand Barça pourrait les retrouver en Ligue 1 mais chez le rival marseillais, dauphin du PSG en Ligue 1.

L’OM ? Gerard Delofeu y pense sérieusement

Le deuxième meilleur buteur de l’Udinese, derrière le Portugais Beto, devrait rapidement quitter l’Italie. Selon les informations données par Mundo Deportivo ce week-end, le joueur plait beaucoup à Jorge Sampaoli. Malgré plusieurs rumeurs durant les derniers jours du mercato hivernal, Gerard Deulofeu a été bloqué par son club, n’ayant reçu aucune offre concrète et qui réclamait entre 20 et 25 millions d’euros. « Sampaoli a eu ce qu'il voulait, mais il aurait aimé un peu plus. Il rêvait de Tagliafico, il aurait aimé Deulofeu aussi » a révélé le journaliste RMC, Florian Germain. Venir à l’OM pour partager le front de l’attaque avec Arkadiusz Milik, Gerard Deulofeu le voudrait aussi. « L'Udinese est un grand club, je suis heureux d'être ici. J'aime beaucoup ce club et ma famille est heureuse. Mais je ne peux pas nier que j'aimerais aussi rejouer dans un grand club » a déclaré Deulofeu dans un entretien au magazine Panenka, sans mentionner les Phocéens. En Italie, les médias annoncent que l’OM s’est déjà renseigné. Affaire à suivre.