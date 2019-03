Mercato : L'OL et l'OM kiffent ce joueur, Manchester aussi !

Dans : Mercato, Premier League, Sochaux, OM, OL.

Ces dernières semaines, le jeune Lucien Agoumé fait beaucoup parler de lui. Joueur brillant du FC Sochaux, il attire les convoitises sur le marché des transferts malgré son jeune âge (17 ans).

L’Olympique Lyonnais, Marseille mais également l’AS Saint-Etienne surveillent ainsi de très près sa situation, et seraient prêts à passer à l’offensive lors du prochain mercato. Le problème pour les gros clubs français intéressés, c’est que Lucien Agoumé fait également parler de lui de l’autre côté de la Manche, où il est déjà appelé le "nouveau Paul Pogba". En effet, il figurerait également dans la short-list de certains clubs britanniques.

Ainsi selon les informations de Talk-Sport, Manchester United et Manchester City ont envoyé des émissaires en France pour observer les performances du jeune joueur. En fin de contrat dans un an, il serait également dans le viseur d’Everton, très à l’affût du marché français. Par ailleurs, le FC Barcelone a également noté son nom sur ses tablettes et envisage de passer à l’offensive. Autant dire que pour Lyon et Marseille, il faudra sortir des arguments en béton pour s’attacher les services d’un joueur dont l’Europe est déjà fan. De son côté, le FC Sochaux s’en frotte certainement les mains…