Mercato ‍: Kane met un coup de pression terrible à Tottenham

Par Hadrien Rivayrand

Harry Kane est en instance de départ du côté de Tottenham. L'Anglais souhaiterait évoluer dans un club avec de plus fortes ambitions.

Tottenham s'est totalement écroulé cette saison en Premier League. Les Spurs ne disputeront pas de coupe d'Europe après leur décevante 8ème place en championnat. Du coup, pas mal de joueurs vont quitter le navire londonien cet été lors du marché des transferts. Harry Kane pourrait en faire partie. L'international anglais, fidèle aux Spurs malgré les difficultés ces dernières années, pourrait bien finir par s'envoler vers d'autres horizons. En fin de contrat en 2024, Harry Kane ne sera cependant pas bradé par Tottenham, qui ne veut pas s'en séparer.

Kane, Tottenham ne veut rien savoir

Mais les courtisans sont nombreux ! En tête de liste, on peut citer le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid mais surtout Manchester United. Selon les informations du Sun, Kane ne veut signer qu'aux Red Devils et est prêt à beaucoup de choses pour cela. Le média anglais indique en effet que l'attaquant de 29 ans est prêt à menacer son club de partir libre en fin de saison prochaine si les Spurs refusent de le laisser partir cet été. Problème de taille, Tottenham ne veut pas vendre Harry Kane à un concurrent de Premier League et si les Londoniens doivent s'en séparer, ils préfèrent le faire à un club étranger. Estimé à plus de 100 millions d'euros, Harry Kane va vivre un nouvel été agité. L'attitude de Tottenham pourrait faire les affaires du PSG en cas d'approche concrète. Les Franciliens se cherchent un attaquant de pointe et l'Anglais fait partie des cibles, tout comme Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani. De son côté, Manchester United va devoir tout donner ou alors laisser tomber la piste menant à Harry Kane. A moins d'attendre encore une saison si le joueur britannique venait à rester à Londres.