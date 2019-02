Mercato : Jouer avec Cristiano Ronaldo, ce buteur à 80 ME en rêve

Dans : Mercato, Foot Europeen, Serie A, Premier League.

Titulaire et double buteur ce mercredi soir face à Crystal Palace, Romelu Lukaku prouve qu’il sait encore trouver le chemin des filets si on lui en laisse la chance.

Mais l’attaquant belge n’est plus aussi indispensable depuis le changement d’entraineur, puisque Ole-Gunnar Solskjaer lui préfère régulièrement Marcus Rashford. Le Diable Rouge en a bien pris note et cela va avoir des conséquences cet été. Selon The Sun, l’ancien joueur d’Everton se verrait bien changer d’air, et notamment rejoindre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Son désir de jouer avec le quintuple Ballon d’Or portugais n’est pas anodin, puisque la Vieille Dame cherche un joueur de pointe, Paulo Dybala ayant de grandes chances de tenter sa chance ailleurs.

Lukaku n’a jamais caché qu’il était un grand fan de Cristiano Ronaldo, et il estime que la collaboration avec le Portugais lui permettrait de s’améliorer, et de retrouver son efficacité maximale. L’ancien d’Anderlecht avait tout de même été recruté pour 80 ME par MU en juillet 2017, sans parvenir à faire l’unanimité à Manchester United. Pour le plus grand bonheur de la Juventus Turin l’été prochain ?