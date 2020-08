Mercato : Imbula est à Marseille, la Ligue 1 le veut

Dans : Mercato.

Ancien grand espoir du football en France, avec notamment une explosion du côté de l’Olympique de Marseille dès son arrivée en 2013 à l’âge de 20 ans, Giannelli Imbula s’est ensuite totalement perdu.

Vendu au FC Porto pour 20 ME, le milieu de terrain n’a pas réussi à prendre son envol, se retrouvant à Stoke City pour un nouveau transfert, puis à Toulouse, au Rayo Vallecano et à Lecce sous la forme de prêts. Après une courte pige à Sotchi à l’issue de son contrat en Angleterre, l’ancien de Guingamp a arpenté l’Europe sans réussir à se relancer. Le voilà désormais sans club à 27 ans.

Foot Mercato révèle qu’Imbula est désormais revenu à Marseille pour s’entrainer et entretenir sa forme physique dans la vue d’un nouveau contrat. Courtisé par de nombreux clubs étrangers, en Turquie et en Espagne notamment, le longiligne milieu profite aussi de ce retour en France pour faire des touches en Ligue 1. Il serait ainsi en discussions avec trois clubs de Ligue 1 de milieu de tableau, dont l’identité n’a pas filtré pour le moment, même si Strasbourg le suit depuis un petit bout de temps. Une occasion à saisir pour un joueur qui se veut revanchard, et chercher certainement désormais à se poser pour enfin changer de club chaque année, lui qui a déjà évolué sous huit maillots différents dans ses neuf années de professionnalisme, le tout dans sept championnats différents. Sacré parcours.