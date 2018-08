Mercato : Eden Hazard siffle la fin de son mercato

Dans : Mercato, Premier League, Liga, Foot Europeen.

Annoncé sur le départ à Chelsea durant ce mercato estival, Eden Hazard va pourtant rester en Premier League cette saison.

Après sa très grande Coupe du Monde 2018 sous le maillot de la Belgique, avec laquelle il a gagné le Ballon d'argent derrière Modrić et devant Griezmann, Eden Hazard s'attendait à être courtisé de tous les côtés sur le marché des transferts. Alors qu'il rêve toujours d'aller au Real Madrid, l'attaquant de 27 ans se voyait déjà prendre la succession de Cristiano Ronaldo, mais la grosse offre espagnole n'est pas arrivée avant la fermeture du marché en Angleterre. Ce qui signifie donc que l'ancien Lillois va rester à Londres une saison de plus.

« Vous savez ce que j’ai dit après la Coupe du monde. Je suis heureux ici à Chelsea, je n’ai pas encore envie de parler de ça. Beaucoup de choses ont été dites. Des bêtises et tout. Pour l’instant, je suis heureux. Il me reste deux ans de contrat et on verra ce qu’il se passera. Partir cette année ? Je ne partirai pas. Déjà, le mercato en Angleterre est terminé. On peut partir, mais on ne peut pas signer de joueurs. Ce serait un peu bizarre que les dirigeants de Chelsea me laissent partir et qu’ils ne recrutent pas de joueur derrière. On a pu voir encore que les fans m’aiment plutôt bien. Je suis bien ici. On verra bien ce qu’il se passe dans un an ou deux ans », a avoué, sur RMC Sport, Hazard, qui la joue donc grand seigneur avec son club londonien, où il est arrivé en 2012. Une très bonne nouvelle pour Maurizio Sarri, qui peut déjà compter sur un bon Hazard, sachant que le Belge s'est montré décisif avec une passe lors de son entrée en jeu face à Arsenal en Premier League samedi (3-2).