Mercato : Dembélé contre Martial, vers un échange XXL ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Alors qu’ils font tous les deux l’actualité ces derniers jours, Ousmane Dembélé et Anthony Martial pourraient faire l’objet d’un improbable échange.

Ousmane Dembélé à Manchester United et Anthony Martial au FC Barcelone, et si cet incroyable deal voyait le jour lors de ce mercato hivernal ? Sur le papier, un tel échange paraît bien peu réaliste et pourtant, des discussions ont actuellement lieu entre Manchester United et le Barça pour tenter de trouver un accord. En fin de contrat avec Barcelone à la fin de la saison, Ousmane Dembélé refuse pour l’instant de prolonger en Catalogne tandis qu’Anthony Martial, en manque de temps de jeu à Manchester United, a fait le choix de quitter les Red Devils. Ainsi, selon les informations obtenues par le journal Ara, un échange est dans les tuyaux entre les deux clubs.

Dembélé à Manchester United, Martial au Barça ?

L’idée du FC Barcelone serait de vendre Ousmane Dembélé à Manchester United cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert avant que l’international français soit libre de s’engager avec le club de son choix pour zéro euro en juin prochain. En contrepartie, Anthony Martial pourrait être prêté pour six mois au FC Barcelone. Le club catalan y trouverait un triple intérêt. Tout d’abord, il récupérerait de l’argent sur le transfert de Dembélé avant que celui-ci ne soit libre. Ensuite, il s'offrirait un attaquant de classe internationale pour les six derniers mois de la saison avec Anthony Martial. Surtout, et c’est le plus important pour le Barça, cette opération permettrait au club catalan d’inscrire Ferran Torres en Liga grâce à l’argent du transfert de Dembélé. Reste à voir si de son côté, Manchester United donnera son feu vert à une telle opération alors que l’ancien attaquant de Rennes et du Borussia Dortmund sera libre de tout contrat en juin prochain. Quant à Martial, il était plus proche d’un autre club espagnol ces derniers jours, à savoir le FC Séville.