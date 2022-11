Mercato : Cristiano Ronaldo s'offre au Real Madrid !

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo cherche un nouveau club pour finir sa carrière en beauté. Direction le Real Madrid, le club où il a passé ses meilleures années ?

Actuellement concentré sur la Coupe du Monde 2022 avec sa sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo continue quand même de se soucier de son avenir en club. Mis de côté par Erik Ten Hag depuis le début de la saison, CR7 ne se voit pas continuer son aventure avec Manchester United en 2023. Autant dire que l’international portugais s’active, avec l’aide de son agent Jorge Mendes, pour trouver la plus belle porte de sortie possible pour le prochain mercato. Et pourquoi pas celle menant au Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo veut revenir au Real Madrid

Le quotidien espagnol Sport explique qu’un come-back de CR7 au Bernabéu est une éventualité à ne pas mettre de côté. En tout cas, Cristiano, lui, aimerait bien revenir à Madrid, où il a vécu pendant une dizaine d’années entre 2009 et 2018, jusqu’à son départ à la Juventus. Si Florentino Pérez n’est pas fan des retours des anciennes gloires, la récente méforme physique de Karim Benzema, blessé à une cuisse et forfait pour le Mondial avec la France, va forcer le Real à recruter un nouvel attaquant. Et sachant que Cristiano Ronaldo sera le plus gros joueur sur le marché, tout est possible, surtout que le Lusitanien a malgré tout gardé de bonnes relations avec le président du Real. Par contre, si CR7 venait à revenir au Real, ce serait dans un rôle secondaire, derrière KB9, ce que Cristiano aura peut-être du mal à accepter vu son caractère… Mais s’il veut retrouver une place digne de sa carrière dans un grand club européen, CR7 devra sans doute mettre un peu d’eau dans son vin.

Jorge Mendes négocie avec Manchester United

Également pisté par le Napoli ou le Sporting Lisbonne, son club formateur, Cristiano Ronaldo sera quoi qu’il arrive la grande attraction du prochain marché des transferts. Avec ses dernières déclarations fracassantes, le Portugais essaye en tout cas de forcer sa résiliation de contrat avec les Red Devils, qui veulent le virer sans aucune indemnité pour faute grave. Mais Jorge Mendes cherche encore à trouver un accord à l’amiable pour que les deux parties se quittent en bons termes en vue du prochain mercato hivernal. Si des négociations doivent encore se dérouler pour définir les premiers contours de l’avenir du multiple Ballon d’Or, son départ de Manchester semble inéluctable. Reste maintenant à savoir quel club aura le budget pour faire venir CR7. Peut-être bien le Real Madrid…