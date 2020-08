Mercato : Cristiano Ronaldo réclame Benzema à la Juventus !

Dans : Mercato.

Afin d'apporter un vrai plus à la Juventus, Cristiano Ronaldo a demandé aux dirigeants italiens qu'ils s'activent afin de faire venir Karim Benzema.

A deux ans de la fin de son contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema peut-il quitter Zinedine Zidane et les Merengue alors qu’il a clairement été le meilleur joueur du club espagnol cette saison ? A cette question, Cristiano Ronaldo répond oui si l’on en croit Tancredi Palmeri, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato. Selon ce dernier, CR7 a demandé à Andrea Agnelli et Andre Pirlo de faire signer KB9 à la Juventus, le joueur portugais n’ayant visiblement pas oublié tout ce que l’ancien lyonnais lui avait apporté lorsque les deux joueurs évoluaient sous le maillot du Real Madrid. Pour réussir ce qui serait un des très gros coups du marché estival des transferts, les responsables de la Juventus auraient même déjà noué des contacts avec Florentino Perez.

Mais, afin de réaliser cette opération, et ne souhaitant pas payer pour s’offrir Karim Benzema, dont la valeur est estimée à 32ME par les sites spécialisés, la Juventus propose tout simplement d’échanger l’attaquant français contre Douglas Costa et Alex Sandro. Pour le moment, le Real Madrid n’a pas répondu favorablement, tandis que de son côté Karim Benzema est en « stand-by ». Lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid il y a deux ans, certains estimaient que KB9 allait avoir du mal à briller sur le plan offensif, une opinion que l’on sait désormais erronée, Karim Benzema ayant fait taire toutes les critiques. Et visiblement du côté de CR7 on est conscient de l’apport énorme de Benzema dans le jeu madrilène, et on espère pouvoir reconstituer le duo à la Juventus.