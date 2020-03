Mercato : Ces 4 Français font rêver le Real Madrid

Dans : Mercato.

Même si le Real Madrid est pour l'instant au repos forcé à cause du coronavirus, la troupe de Zinédine Zidane jouera la survie de son projet en fin de saison.

Pour l’instant, les Merengue sont encore en lice en Liga et en Ligue des Champions. Mais si le Real a encore toutes ses chances en championnat, à deux points du leader barcelonais, la formation de Madrid est dans une sale posture en Coupe d’Europe, après la défaite 1-2 contre Manchester City dans son huitième de finale aller au Bernabéu. En cas de double échec, Florentino Pérez a en tout cas prévu de faire une nouvelle révolution lors du prochain mercato estival. Si le président du Real Madrid a déjà déboursé plusieurs centaines de millions d'euros pour contenter Zidane en 2019, il pourrait en faire de même en 2020, et dans des proportions encore plus grandes. Pour relancer une nouvelle dynamique, Pérez envisage de recruter un grand joueur par ligne. Avec plusieurs Français en ligne de mire.

Selon Diariogol, le Real a effectivement coché le nom de quatre Tricolores. Si la piste menant à Kylian Mbappé (PSG) n'étonnera personne, sachant que le champion du monde est ciblé par Madrid depuis plusieurs années déjà, d’autres rumeurs sont plus surprenantes. Pas celle portant sur Paul Pogba (Manchester United), une autre cible de longue date de Zizou, mais plutôt celles parlant de N'Golo Kanté (Chelsea) et de Dayot Upamecano (Red Bull Leipzig). Si le milieu de terrain des Bleus se retrouve logiquement dans cette liste de grandes stars, le jeune défenseur de 21 ans fait un peu figure de surprise. Passé par Valenciennes ou le RB Salzbourg, Upamecano est en train de se construire une solide réputation au RB Leipzig. En quête d’un nouveau défenseur central pour remplacer Ramos, le droitier pourrait alors former la charnière du futur au Real avec son compatriote Varane. Didier Deschamps s’en frotte les mains d’avance.