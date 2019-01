Mercato : Ce Tunisien a la cote, trois clubs de L1 jettent un œil

Dans : Mercato, MHSC, Rennes, TFC.

Si des clubs très médiatisés comme Marseille ou Monaco souhaitent se renforcer cet hiver, c’est également le cas de certaines écuries aux ambitions plus modestes. Effectivement, des formations comme Montpellier, Toulouse ou encore Rennes ont également l’envie d’effectuer quelques retouches au sein de leur effectif. Ainsi, Foot-Mercato nous apprend que les trois clubs précédemment cités assisteront mercredi au match entre l’Etoile du Sahel et le Stade Tunisien.

Dans le but de scruter la performance d’un joueur en particulier. En effet, Mohamed Amine Ben Amor figure sur la short-list du TFC, du MHSC et du club breton. Milieu de terrain prêté à Al-Ahli en Arabie-Saoudite en fin de saison dernière, il plaît beaucoup en Ligue 1 à tel point que certains clubs envisageraient d’ores et déjà de passer à l’offensive. Mais pour quel prix le Tunisien de 26 ans sera-t-il disponible ? Pour l’heure, le mystère est entier. Et cela pourrait bien évidemment être déterminant pour la suite de sa carrière. En France, ou ailleurs…