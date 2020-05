Mercato : Ça s’emballe pour Fulgini, Bordeaux et l’ASSE sont chauds

Dans : Mercato.

Trois clubs accélèrent pour tenter de recruter l'une des bonnes pioches du SCO d'Angers, Angelo Fulgini.

Il fait partie des nombreux jolis coups du SCO d’Angers ces dernières années. Angelo Fulgini a pris un nouvel élan en Ligue 1 cette saison, et ses progrès ne sont pas passés inaperçus. A bientôt 24 ans, le milieu de terrain a une proposition de prolongation de contrat entre les mains, mais hésite à rester au SCO. Plusieurs clubs d’un standing supérieur le suivent de près. Selon Ouest-France, Bordeaux, Saint-Etienne et Everton se sont rapprochés du joueur ces dernières semaines, et si les retours venaient à être positifs, Angers pourrait alors recevoir des premières offres à hauteur de 4 à 5 ME. De quoi agacer le nouveau directeur sportif angevin Sébastien Larcier, qui n’envisage pas un départ de son joueur.

Mais Fulgini sera en fin de contrat dans un an, et le risque de le voir partir libre en fin de saison prochaine entre aussi en ligne de compte dans la réflexion de chacun. Pour le moment, le natif d’Abidjan laisse en tout cas toutes les portes ouvertes, expliquant qu’il peut très bien prolonger à Angers pour y poursuivre sa progression, ou tenter sa chance dans un nouveau défi en France comme à l’étranger. De quoi faire saliver des clubs comme Bordeaux et Saint-Etienne, qui estime que recruter le milieu de terrain passé par Valenciennes serait un très joli coup pour rajeunir leur groupe.