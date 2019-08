Mercato : Brice Samba jusqu'en 2023 à Nottingham Forest

Dans : Mercato, Premier League, SMC.

Dans un communiqué, le Stade Malherbe de Caen a officialisé le départ de Brice Samba. Le gardien de but, qui avait été l'une des rares satisfactions du côté du SMC la saison passée, va rejoindre Sabri Lamouchi, désormais coach de Nottingham Forest, formation historique du foot anglais qui évolue en D2.

« Après deux saisons passées au Stade Malherbe Caen, Brice Samba s'est engagé pour une durée de quatre saisons avec Notitngham Forest FC. Auteur de 48 matchs toutes compétitions confondues en deux saisons avec les "rouge et bleu", le portier traverse la Manche pour rejoindre le club entraîné par Sabri Lamouchi. Neuvième du dernier exercice de Championship, "les forest" ont débuté leur championnat le week-end dernier par une défaite face à West Bromwich (1-2). Le gardien de 25 ans aura grandement participé au bon parcours du club en Coupe de France lors de la saison 2017 / 2018 et a permis aux caennais de garder leur but inviolé à neuf reprises la saison dernière », indique le SM Caen.