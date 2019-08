Mercato : 40 ME, Monaco s'offre Ben Yedder

Dans : Mercato, Monaco, Ligue 1, Liga.

L’information risque évidemment de faire l’effet d’une bombe dans le paysage footballistique français.

Ce lundi, la rumeur devient concrète et pourrait rapidement se transformer en information officielle : l’AS Monaco est sur le point d’enrôler l’attaquant international français de Séville, Wissam Ben Yedder. Selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, le club de la Principauté va lever, en ce début de semaine, la clause libératoire de l’ancien Toulousain, qui s’élève à 40 ME.

Pour convaincre WBY de quitter Séville, les dirigeants monégasques n’ont pas lésiné sur les moyens, même s'ils ne sont pas allés jusqu'à lui offrir ce qu'un club chinois avait récemment proposé, à savoir un salaire de 12 ME par an assorti d’une prime à la signature de 6 ME. Voilà que tout d’un coup, le mercato monégasque prend une autre dimension d’autant que dans le même temps, l’ASM tente de finalement retenir Radamel Falcao, lequel hésite maintenant à déménager à Istanbul, où Galatasaray rêve de lui…