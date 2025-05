Mandanda l'assure, il croule sous les offres

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

En fin de contrat du côté du Stade Rennais, Steve Mandanda ne sait pas encore s’il va poursuivre sa carrière de gardien ou pas. Le champion du monde 2018 veut prendre la bonne décision sans se précipiter.

À 40 ans, Steve Mandanda n’a plus rien à prouver. Mais alors qu’il a connu une saison compliquée sous le maillot de Rennes, l’international français n’a pas encore officiellement annoncé sa retraite sportive. Tout simplement parce que le portier envisage clairement de poursuivre sa carrière. Il aurait bien voulu prolonger à Rennes, même en tant que numéro deux derrière Brice Samba, mais Mandanda va toutefois devoir trouver un nouveau projet… ou pas. Car le fait de finir sa carrière sous l’ovation du Stade Vélodrome, quand Habib Beye lui avait fait cadeau d’une entrée en jeu en toute fin de rencontre lors du dernier rendez-vous de la saison entre Rennes et Marseille, constituerait aussi le meilleur départ possible. Quoi qu’il en soit, Mandanda n’a pas encore tranché à propos de son avenir, alors que son nom circule du côté du LOSC, où Bruno Genesio cherche un deuxième gardien en vue de la saison prochaine.

« Je ne me ferme aucune porte »

"Aujourd'hui, je ne ferme aucune porte" 🗣️



Steve Mandanda, libre de tout contrat après la fin de son bail avec le Stade Rennais prend la parole sur son avenir 👀#CFC pic.twitter.com/XODXeBtBSN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 25, 2025

« J'ai plusieurs opportunités à l'heure actuelle, que cela soit pour être numéro 1, numéro 2, voire même devenir dirigeant dans un club. Mais je prends encore énormément de plaisir sur le terrain, et je me sens encore performant. C'est un moment charnière pour moi. C'est pour cela que je prends le temps avant de prendre une décision, soit d'arrêter, soit de continuer. J'ai le choix, et c'est très important. Sur l'opportunité de rejoindre Lille ? Ça peut être une opportunité. Mais encore une fois, un projet très intéressant peut se manifester et me donner envie d'y aller, comme je ne suis pas non plus fermé à l'idée de ne rien faire, prendre le temps et me retrouver sur les plateaux à échanger (rires). Je ne me ferme aucune porte », a lancé, sur Canal+, Mandanda, qui va aussi prendre une décision en fonction de sa famille, alors que son fils joue au centre de formation du Stade Rennais.