Luiz Gustavo retrouve Rudi Garcia en Arabie Saoudite

Désormais entraîneur du club saoudien d'Al-Nassr, Rudi Garcia va retrouver un de ses anciens joueurs de l'Olympique de Marseille. En effet, Luiz Gustavo s'est engagé avec l'équipe dirigée par le technicien français. Agé de 35 ans, le milieu de terrain brésilien a signé pour une saison.

