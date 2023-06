Le Real fonce sur Harry Kane, le PSG est largué

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Le départ de Karim Benzema étant maintenant officiel, le Real Madrid a accéléré sur la piste Harry Kane, compromettant fortement les chances du PSG d’attirer l’international anglais lors du prochain mercato.

Initialement, le plan du Real Madrid était de conserver Karim Benzema une saison supplémentaire afin de se mettre en quête d’un grand buteur en juin 2024. D’ici un an, les situations de Kylian Mbappé ou encore d’Erling Haaland auraient pu évoluer et permettre au Real Madrid de recruter la star du PSG ou celle de Manchester City. Le départ de Karim Benzema dès cet été change la donne. Le champion d’Espagne 2022 doit trouver un avant-centre de calibre international dès à présent et les grands buteurs disponibles ne courent pas les rues.

Haaland et Mbappé ne bougeront pas cet été, ce qui a poussé les dirigeants du Real Madrid à activer la piste Harry Kane. Selon les informations de Sports Zone, le club merengue a accéléré au cours des dernières heures afin de s’offrir le capitaine de Tottenham, en fin de contrat chez les Spurs en juin 2024. Florentino Pérez a bon espoir de rafler la mise grâce aux excellentes relations entretenues avec son homologue londonien Daniel Lévy.

Harry Kane en route vers le Real Madrid ?

Du côté du capitaine de l’Angleterre, le Real Madrid n’était pas vraiment la piste privilégiée. En effet, Harry Kane rêve de rejoindre Manchester United, mais Tottenham a fermé la porte à un départ de l’Anglais vers un autre club de Premier League. Conscient de l’opportunité énorme qui se présente à lui avec un potentiel transfert au Real Madrid, Harry Kane ne refusera pas de rejoindre la capitale espagnole.

Reste maintenant à trouver un accord entre les deux clubs, ce qui ne semble pas impossible loin de là, Kane bénéficiant d’un bon de sortie pour les clubs hors-Premier League. Également intéressé par le buteur anglais, le Paris Saint-Germain est désormais largué dans ce dossier. Le club parisien ne représente que le troisième choix de Kane derrière Manchester United et le Real Madrid. Autant dire que les planètes semblent alignées pour voir le capitaine de Tottenham succéder à Karim Benzema à la pointe de l’attaque du Real Madrid la saison prochaine.