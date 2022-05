Le PSG rassuré, Javier Tebas s'en prend aussi au Barça

Le travail est bien avancé pour le FC Barcelone dans le dossier Lewandowski. L'attaquant polonais du Bayern veut venir chez les Blaugranas. Cependant, il y a un hic : comment le Barça va se le payer ? Javier Tebas, le boss de la Liga, l'ignore encore à l'heure actuelle.

Après un mercato hivernal intéressant marqué par les arrivées de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang et Adama Traoré, on aurait presque oublié la situation financière précaire dans laquelle se situe le FC Barcelone. Le club catalan avait quand même communiqué avoir une dette d'un milliard d'euros à la sortie de l'été 2021. S'il a opéré un dégraissage avec la vente de joueurs, la diminution de certains salaires voire leur départ définitif comme pour Philippe Coutinho, le Barça n'est pas encore tiré d'affaire. Et cela se ressent dans son mercato estival, lequel se voulait ambitieux mais qui risque d'être plombé par une cure d'austérité forcé.

C'est notamment le cas pour le dossier chaud de ce début de juin, l'arrivée de Robert Lewandowski. L'attaquant polonais a clairement communiqué son envie de quitter le Bayern Munich, dans l'optique de venir jouer au Camp Nou la saison prochaine. Il ne lui reste qu'un an de contrat en Bavière, ce qui contraint les Blaugranas à verser une indemnité de transfert aux Allemands. Problématique avec les comptes bien au rouge du Barça mais aussi par rapport aux règles économiques de la Liga. Javier Tebas l'a rappelé, exprimant au passage ses doutes sur la possibilité de ce transfert.

Javier Tebas on EFE: “As of today, Barcelona can’t sign Lewandowski. They know their financial situation and the rules of the league. I don’t know if they will sell Frenkie or Pedri, but they know they have to sell players or certain assets” #Transfers 💰