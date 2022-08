Le mercato du PSG passionne l'OGC Nice

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central au mercato, le PSG espère toujours finaliser le transfert de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan.

Cible prioritaire de Luis Campos au Paris Saint-Germain depuis début juillet, Milan Skriniar est toujours un joueur de l’Inter Milan, à 20 jours de la fin du mercato. Le dossier est délicat pour le PSG, qui ne veut pas surpayer l’international slovène et qui a activé un plan B avec Mohamed Simakan, estimé lui à 40 millions d’euros par le RB Leipzig. Pour l’heure, les deux pistes sont actives et un transfert de Milan Skriniar au PSG est encore possible. Si le Slovène venait finalement à poser ses valises dans la capitale française, ce transfert pourrait avoir des conséquences directes pour un autre club de Ligue 1 selon Foot Mercato, il s’agit de l’OGC Nice. Et pour cause, le média croit savoir que l’Inter Milan fait de Jean-Clair Todibo son option privilégiée en défense centrale afin de compenser un potentiel départ de Milan Skriniar.

Todibo à l'Inter si Skriniar signe au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Clair Todibo (@jctodibo)

Titulaire indiscutable à l’Inter Milan et grand artisan de la belle saison des Nerazzurri, Milan Skriniar laisserait automatiquement un grand vide en cas de départ. En toute logique, l’Inter Milan devrait frapper un très gros coup sur le marché des transferts afin de compenser son éventuel transfert. C’est ainsi que selon le média spécialisé, Jean-Clair Todibo a été identifié comme le joueur à recruter en cas de départ de Milan Skriniar. Sur la Côte d’Azur, Lucien Favre a d’ores et déjà mis son véto à un potentiel transfert de Jean-Clair Todibo mais si l’Inter Milan venait à proposer entre 20 et 25 millions d’euros pour l’ex-défenseur du FC Barcelone, le Gym ne serait pas en position de force. D’abord car il s’agirait d’une offre intéressante et conforme à la valeur du joueur et ensuite car Todibo verrait sans doute d’un très bon œil un départ dans un club du calibre de l’Inter Milan. Reste maintenant à voir si le PSG aidera indirectement Nice en renonçant au transfert de Skriniar et en privilégiant la piste Simakan, ce qui ferait le bonheur de Lucien Favre…