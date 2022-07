Le Barça veut vidanger l'argent saoudien

Malgré la fortune de son nouvel actionnaire saoudien, Newcastle n'a pas réalisé de gros transfert pour le moment. Toutefois, les Magpies regardent du côté de Barcelone et de Nico Gonzalez. Une opération possible à un détail près, les envies salariales du joueur.

Le nouveau riche du football anglais, Newcastle, n'étale pas sa fortune à la vue de tous. Au vu du début du mercato estival, on pourrait même dire qu'il est un peu radin. Contrairement à Manchester City en 2008 ou au PSG en 2011, Newcastle ne profite pas de l'été pour marquer les esprits avec des transferts très onéreux. S'il est vrai que les Magpies ont bien travaillé l'hiver dernier avec l'arrivée de Bruno Guimaraes notamment, pas sûr que son effectif actuel lui permette de jouer les premiers rôles dans la course à l'Europe en Premier League.

Il faut dire que, pour le moment, Newcastle essuie plus de refus que prévu. A part Sven Botman arrivé pour 37 millions d'euros de Lille, les recherches des Magpies n'aboutissent pas. Le club du nord de l'Angleterre reste actif et notamment pour dénicher quelques joueurs abandonnés par les gros clubs européens. C'est notamment le cas chez le très endetté FC Barcelone. Au milieu de terrain, Nico Gonzalez a vu son horizon se boucher par l'arrivée de Franck Kessié. Le jeune joueur de 20 ans représente une belle opportunité d'autant que les Blaugranas ne s'opposeront pas à son départ.

Xavi is delighted with Pjanic's performance. The club will analyse his future, if he stays, Nico Gonzalez could leave on loan.



