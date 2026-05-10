Le Barça défie Arsenal pour un coup de génie en Allemagne

Les étoiles c'est dans le ciel, le real on pas d étoiles
Soit pas jaloux.....et peut-être une 2 eme etoiles
stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !
mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !
Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨🟡⚫️ OFFICIAL: Julian Brandt will leave Borussia Dortmund as free agent in the summer. 29 year old midfielder set to leave the club with new chapter expected to be decided in next months. “We couldn’t agree on new deal”, confirms BVB director Ricken to Sky DE.