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Le Barça défie Arsenal pour un coup de génie en Allemagne

Mercato10 mai , 16:00
parCorentin Facy
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Libre de tout contrat en juin prochain, Julian Brandt aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. A 30 ans, l’international allemand est la cible d’Arsenal ainsi que du Barça.
Au Borussia Dortmund depuis 2019, Julian Brandt a fait le bonheur de la deuxième puissance d’Allemagne ces dernières années. L’international allemand de 30 ans a toujours approché voire dépassé la barre des 15 buts/passes décisives par saison. Des performances qui font logiquement de l’ancien de Leverkusen un joueur très convoité alors qu’il arrive à la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund. Libre le 30 juin prochain, Julian Brandt est la cible de plusieurs grands clubs européens. A en croire le site Fussballdaten, Arsenal et le FC Barcelone sont notamment en concurrence sur ce dossier.
Le leader de la Premier League et le champion d’Espagne voient avec Julian Brandt une opportunité en or d’étoffer leur effectif avec un joueur de très grande qualité disponible pour seulement zéro euro. Un autre cador est sur le coup, l’Atlético de Madrid, qui cherche un successeur à Antoine Griezmann, dont le départ aux Etats-Unis à la fin de la saison est acté. En Turquie, Fenerbahçe rêve également de cet énorme coup de force avec la potentielle signature de Julian Brandt, lequel devrait néanmoins donner sa préférence à l’un des trois clubs précédemment cités.

Julian Brandt très convoité au mercato

Reste maintenant à voir qui du Barça, d’Arsenal ou de l’Atlético de Madrid parviendra à convaincre L’Allemand. Le média précise que Julian Brandt souhaite par ailleurs profiter de sa situation contractuelle pour négocier une prime à la signature importante ainsi qu’un salaire conséquent pour certainement son dernier gros contrat en Europe. Son départ du Borussia Dortmund est en tout cas acquis. Celui qui compte 48 sélections avec l’Allemagne laissera un excellent souvenir en Bundesliga avec un total de 135 buts et 148 passes décisives en cumulant ses expériences au Bayer Leverkusen et au Borussia Dortmund.
J. Brandt

J. Brandt

GermanyAllemagne Âge 30 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs28
Buts7
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Soit pas jaloux.....et peut-être une 2 eme etoiles

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stats incroyables mais mentalité de merde ! il avait les même au PSG mais a jamais absent lors des grands rdv ! sauf qu ele foot c'est en équipe ! et le PSG l'a bien compris ! sans Mraté il est plus fort que jamais ! comme quoi avoir de stats de malade n'aide pas a faire gagne rune equipe ! dons etre nous on s'en tape de ce joueur ! il la gagnera jamais cette coupe !

Real : Kylian Mbappé exfiltré vers Arsenal ?

mdr ! il est fort ! mais trop con pour comprendre qu ele foot c'est pas un attaquant versatile ! mai sune equipe ! la preuve il a foutu la merde au PSG ! louis dis l'année prochaine on sera meilleur sans lui ! Nous avons gagné la LDC nouvelle formule ! première du nom ! que dire de mieux =que cette évidence ! en parallèle le real a sombré ! Et puis un autre problème de taille Mraté est bon quand l’équipe en face est faible ! sinon il existe pas ! il nous a fait perdre la LDC a cause de cela ! abs lors des grands moments ! c'est une honte ce joueurs ! il brille quand il y a personnes et est invisible quand en fac eil y a du lourd ! voila l eprobleme de Mraté un joueurs qui sera a jamais un raté car il gagnera jamais la LDC ! surtout s'il change pas ! et quan dle PSG gagnera sa seconde LDC de suite ! il pourra bien chialer a grosse larme !mais je pense qu'il aura toujours pas compris qui est le cancer et probleme dans chaques equipes ou il sera ! sauf s'il change ! lol !

Le Bayern pleure sur l'arbitrage, le PSG ricane

Sergio, c'est tout ce que tu as trouvé comme réplique ridicule à ton image ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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