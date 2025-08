Le Barça craque pour un flop de Chelsea

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone a besoin de sang neuf pour épauler Robert Lewandowski, bientôt 37 ans. Le club catalan jette son dévolu sur Nicolas Jackson, condamné au banc de touche à Chelsea. Mais, le Sénégalais ne sera pas un transfert bon marché.

Pour remettre la main sur la Ligue des champions 11 ans après, le FC Barcelone aura besoin d'une plus grande profondeur de banc cette saison. Le club catalan a souvent utilisé les mêmes joueurs la saison passée, fatiguant ses cadres pour le sprint final. L'échec en demi-finale de C1 contre l'Inter Milan s'explique en grande partie par les manques physiques des Blaugrana. En attaque, il faut épauler Robert Lewandowski. Le Polonais aura 37 ans en août et il fait de plus en plus son âge au vu des problèmes physiques qu'il a connus au cours des derniers mois. Un attaquant plus jeune et plus rapide ne serait pas de trop pour le Barça.

Chelsea est gourmand pour Jackson

La cellule de recrutement catalane pense à Nicolas Jackson selon les informations de Fichajes. L'attaquant sénégalais évolue à Chelsea depuis 2023 et il se montre tantôt habile, tantôt maladroit. Auteur de 14 buts la saison dernière toutes compétitions confondues, il n'a jamais été un titulaire indiscutable chez les Blues. Un statut qui n'est pas prêt de s'améliorer avec la récente arrivée de Joao Pedro au sein du club londonien. Si Chelsea ne s'oppose pas au départ de Nicolas Jackson, ce ne sera pas à n'importe quel prix.

This Jersey fits Nicolas Jackson so well and

I know Barca fans agree with me. pic.twitter.com/isSpHgzLyO — Drayyy💙🥷 (@drayy09) August 2, 2025

Le club dirigé par Todd Boehly entend récupérer un maximum d'argent après avoir acheté l'attaquant sénégalais à Villarreal pour 37 millions d'euros il y a deux ans. La tâche de Barcelone se complique aussi avec la concurrence fournie autour du joueur. Naples, Aston Villa et Manchester United notamment convoitent le joueur de 24 ans. Jackson aura sans doute la clé dans ce dossier, lui qui a besoin de jouer un maximum pour s'imposer en sélection sénégalaise. Il a dans le viseur la CAN 2025 en décembre et le Mondial 2026 l'été prochain.