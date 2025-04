La loi américaine envoie Paul Pogba à Washington

Dans : Mercato.

Par Nathan Hanini

Libre de retrouver un club depuis le 11 mars 2025, Paul Pogba étudie toutes les propositions possibles. Mais depuis plusieurs jours, les rumeurs grossissent sur une destination étonnante. La Pioche est en négociations en MLS.

Le feuilleton Paul Pogba touche à sa fin. L’international français de 32 ans est entré en négociations avec un club de MLS selon The Washington Post. Le club de DC United est en pôle pour signer l’ancien joueur de la Juventus. Le club de MLS détient les droits de découverte sur le joueur. Ce qui veut dire que dans le championnat américain, l’équipe de Washington a la priorité pour le signer. Selon le journaliste Ben Jacobs, DC United et le joueur ont débuté des discussions pas encore avancées. Toujours selon le journaliste, Paul Pogba espère choisir son club le mois prochain afin de se préparer au mieux. Le joueur actuellement à Miami s’entretient. « Je me suis entraîné seul, mais je n'ai jamais abandonné et j'ai toujours poursuivi mon rêve et ce que je veux accomplir », a-t-il déclaré récemment sur Instagram.

Pogba veut bien choisir

All details on the Paul Pogba / D.C. United talks, per sources:



- No firm offer yet

- Preliminary talks, not advanced, for now still

- D.C. have rights

- Pogba hopes to pick his next club next month



Reporting w/ @JacobsBen https://t.co/loQG1YL99j — Tom Bogert (@tombogert) April 28, 2025

Suspendu suite à l’utilisation de produits dopants, Pogba est libre de signer dans un club depuis la fin de sa suspension, le 11 mars dernier. Ces dernières semaines, l’international français a expliqué qu’il étudie toutes les propositions en Europe et ailleurs. « Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser ». Une arrivée du côté de DC United permettrait au club de MLS de faire du bruit. Toujours selon The Athletic, DC United étudie également la piste de Kevin de Bruyne. Pour Paul Pogba, l’ambition semble de retrouver la compétition pour espérer retrouver l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.