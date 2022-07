L1 : Cavani pour faire de l'ombre à Mbappé, la folle rumeur

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Edinson Cavani n'est plus un joueur de Manchester United. L'attaquant uruguayen est à la recherche du meilleur projet pour relancer sa carrière.

Depuis son départ du PSG en 2020 juste avant le Final 8 de Ligue des champions, Edinson Cavani peine à faire parler de lui. Débarqué à Manchester United, il n'aura pas connu l'expérience souhaitée en Angleterre, ne marquant que 19 buts en 59 matchs disputés. Pour ne rien arranger, l'ancien du PSG n'était pas titulaire et voué à une place de joker de luxe. Pas idéal pour un joueur de sa trempe, qui aspire à être titulaire à chaque match. Désormais libre de tout contrat, Cavani est à l'écoute du meilleur projet, surtout à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar. Et il pourrait bien trouver son bonheur en... Ligue 1. Selon les informations de Nice Matin, Lucien Favre et la direction des Aiglons veulent tenter le coup pour signer Edinson Cavani.

Cavani et Nice, accord en vue ?

Oficialmente Luis Suárez y Edinson Cavani son jugadores libres debido a que ya se abrió el mercado de pases en Europa.



No falta mucho para conocer el futuro de los máximos goleadores de nuestro país 🇺🇾. pic.twitter.com/1gyO4LzCDQ — Gol al Ángulo 🎙🇺🇾 (@golalangulo_Uy) July 1, 2022

Lors de sa conférence de presse de présentation en tant que nouveau coach de Nice, Lucien Favre n'avait pas manqué d'ambition. Le Suisse affichait clairement sa volonté de jouer les premiers rôles le plus vite possible en Ligue 1. Et cela passera logiquement par le recrutement de joueurs séduisants. Nice Matin indique donc que le club sudiste veut tenter le coup pour Cavani. Dans le passé, les Aiglons avaient déjà su relancer des joueurs de renom en situation d'échec, comme Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli. Problème certainement, le salaire que touche l'Uruguayen, estimé à près de 15 millions d'euros par an. Mais tout porte à croire que Cavani baissera ses prétentions, surtout sans contrat et âgé de 35 ans. A noter que Nice n'est pas le seul club sur le coup, puisque Valence, le Rayo Vallecano ou la Salernitana sont également intéressés. Mais Nice pourrait lui permettre de faire un peu d'ombre à... Kylian Mbappé.

Cavani et Mbappé, bientôt les retrouvailles ?

Kylian Mbappé a récemment prolongé son contrat au PSG jusqu'en 2025. Parmi les opportunités qui ont fait pencher la balance pour le club de la capitale, le fait que le champion du monde est tout proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Avec ses 171 buts marqués sous les couleurs franciliennes, Mbappé n'est plus qu'à 29 buts d'égaler Cavani (200 buts) au sommet des meilleurs buteurs de l'histoire parisienne. La perspective de voir Mbappé le faire alors que Cavani joue en Ligue 1 serait plus que symbolique, surtout si tel était le cas pendant une rencontre avec le Nice de... ce même Cavani. On en est encore loin mais des discussions vont encore avoir lieu dans les prochaines heures entre les Aiglons et le clan de l'Uruguayen. Un Uruguayen parti en froid avec la direction du PSG en 2020, trop vite remplacé par Mauro Icardi et qui n'a pas souhaité prendre part au Final 8 du PSG en Ligue des champions. Un choix vivement contesté par les amoureux du club de la capitale.