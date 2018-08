Ita : Higuain à l'AC Milan et Bonucci à la Juventus c'est officiel !

Dans : Mercato, Serie A.

La Serie A vit un mercato assez énorme cet été. En effet, quelques semaines après la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus, c'est un incroyable échange qui vient d'être officialisé par l'AC Milan et le club turinois. En effet, Gonzalo Higuain rejoint la formation milanaise, deux après avoir quitté Naples pour Turin, tandis que de manière encore plus improbable Leonardo Bonucci revient à la Juventus un an après avoir abandonné la Vieille Dame pour Milan.

Jeudi matin, les deux joueurs ont passé une visite médicale qui s'est bien passée, les réseaux sociaux des deux formations italiennes étant là pour en témoigner. A noter cependant que Bonucci a été conspué par des supporters turinois rancuniers après son départ de l'an passé, là où Gonzalo Higuain a déjà mis dans sa poche les fans milanais. Et peu après 21h, la Juventus et le Milan AC ont officialisé simultanément ce double transfert très spectaculaire, la formation lombarde s'offrant également Mattia Caldara. La saison 2018-2019 de Serie A s'annonce pour le moins passionnante. Et le mercato italien n'est pas fini, puisque désormais on évoque la possible venue de Luka Modric à l'Inter.