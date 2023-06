Il a battu Messi en Ligue 1, la Premier League à ses pieds

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Avec ses 20 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, Habib Diallo a largement contribué au maintien de Strasbourg. De quoi en faire un joueur très suivi au mercato, notamment en Angleterre.

Discret et peu médiatisé, il a été plus efficace en Ligue 1 que Lionel Messi, Alexis Sanchez, Wissam Ben Yedder ou Terem Moffi. Habib Diallo a fini sixième meilleur buteur du championnat avec 20 buts au compteur. Un total plus qu'intéressant à Strasbourg, seulement 15e au terme de la saison. Une formation alsacienne que l'attaquant sénégalais a fortement aidé à sauver de la relégation avec son sens du but, son opportunisme et ses qualités physiques. Un ensemble qui attire logiquement les recruteurs européens au mercato, notamment en Premier League où son mètre 86 pourrait faire merveille.

Burnley-West Ham, le match lancé pour Diallo

Il n'a pas fallu attendre longtemps après la fin de la saison pour voir ces clubs se manifester pour Habib Diallo. Selon le journal The Sun, deux équipes se détachent : West Ham et le promu Burnley. Les Hammers, finalistes de la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina, peuvent encore jouer la Ligue Europa en cas de sacre européen mercredi prochain. Toutefois, Burnley semble plus entreprenant dans ce dossier.

West Ham line up bid for Ligue 1 star who has outscored Lionel Messi this season https://t.co/8I63cb9qm4 pic.twitter.com/MGTt8ya3a5 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 4, 2023

En effet, son entraîneur Vincent Kompany est venu superviser en personne Habib Diallo en Ligue 1. Pour réussir son retour dans l'élite anglaise, Kompany a besoin d'un véritable tueur devant le but. Le sort de Diallo dépendra du destin de l'autre cible des Clarets, à savoir Viktor Gyokeres de Coventry City. Si le montant demandé par le club de Championship pour son Suédois se révèle trop élevé, Burnley se concentrera sur Diallo. Strasbourg en réclame au moins 20 millions d'euros, l'ayant acheté 10 millions à Metz en 2020. L'offre alsacienne est jugée légèrement trop élevée pour l'instant par West Ham et Burnley mais le Racing ne peut se permettre de faire de cadeaux pour un élément aussi primordial que le Sénégalais. Connaissant les moyens financiers des Anglais, il serait anormal de le voir partir pour une somme plus faible.