Harry Kane à Madrid, il a déjà trahi le PSG

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Moins d'une semaine après avoir quitté le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos joue déjà les recruteurs pour le Real Madrid. Et il pousse vers les Merengue un attaquant convoité par le PSG, Harry Kane.

Après deux ans passés chez les Champions de France, Sergio Ramos n'a pas prolongé son contrat, et samedi, il a donc fait ses adieux au Parc des princes. Contrairement à Lionel Messi, le légendaire défenseur central espagnol a reçu une ovation de la part des supporters parisiens. Et, avant de quitter définitivement la capitale, Ramos a envoyé un message très cool au PSG : « Bouquet final de deux années que je n’oublierai jamais. Merci, Paris ». Repartant de Ligue 1 avec des trophées de plus, il en est désormais à 29, Sergio Ramos devrait bientôt rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais d'ici là, il veut rendre service à son club de coeur, le Real Madrid. Et si Paris rêve d'associer Harry Kane à Kylian Mbappé, le défenseur espagnol a lui un autre plan pour l'attaquant de Tottenham.

Harry Kane à Madrid plus qu'au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Quatre jours après son départ du PSG, Sergio Ramos a carrément envoyé un message à Harry Kane. Interrogé par la presse anglaise sur ce que doit faire le joueur des Spurs, qui a une offre de Manchester United, le défenseur espagnol n'a strictement aucun doute. Si le Real Madrid lui fait une proposition, Harry Kane doit l'accepter sans hésiter. « Mon conseil à tous les joueurs est de ne pas refuser l’opportunité de jouer pour le Real Madrid. C’est un club spécial qui sait comment gagner. Harry Kane a une présence physique incroyable. Vous ne pouvez pas marquer autant de buts en Premier League si vous n’êtes pas capable de répondre au niveau physique. Mais il a également des qualités techniques et je ne pense pas qu’il soit suffisamment reconnu pour ça. C’est un grand buteur et un grand footballeur », a confié Sergio Ramos. Du côté du Paris Saint-Germain, on aura probablement l'impression de se faire rouler dans cette histoire, l'attaquant international anglais étant sur les tablettes de Luis Campos.