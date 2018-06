Une clause anti-PSG pour Cristiano Ronaldo ? Le Real dément

Dans : Mercato, Liga.

Concentré sur la Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo n’a pas la tête à évoquer son avenir. Mais pendant ce temps-là, les rumeurs continuent de circuler.

Considéré comme inaccessible sur le marché des transferts, l’attaquant du Real Madrid a subitement changé de situation, du moins l’espace de quelques heures. Le temps pour Ok Diario d’annoncer la baisse de sa clause libératoire à un milliard d’euros. En effet, le média espagnol indique que le Portugais s’était mis d’accord avec sa direction en février dernier pour fixer cette option à 120 M€.

Et toujours selon la même source, cette nouvelle clause n’était pas valable pour le FC Barcelone ni pour le Paris Saint-Germain. Autant dire que cela aurait ouvert la porte à la Premier League et notamment à son ancien club de Manchester United. Sauf que le Real a vite réagi et a démenti l’information auprès du quotidien Marca. Autrement dit, Cristiano Ronaldo, qui menace de partir s’il n’obtient pas une énorme revalorisation, vaut toujours une fortune pour la Maison Blanche qui n’a pas l’intention de le libérer.