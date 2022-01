Eriksen prêt à venir en L1 pour aller au Qatar

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le 12 juin dernier, Christian Eriksen était victime d'un grave malaise cardiaque lors de Danemark-Finlande à l'Euro. Non conservé par l'Inter après la pose d'un stimulateur cardiaque, le Danois n'a pas perdu espoir de continuer sa carrière et d'aller au Mondial 2022.

C'était l'une des images fortes de l'Euro 2020, l'été dernier. Devant son public de Copenhague, le milieu Christian Eriksen s'effondrait sur la pelouse lors du match Danemark-Finlande. Victime d'un malaise cardiaque, le Danois avait frôlé la mort n'étant sauvé que par les réflexes de son capitaine Simon Kjaer et l'assistance apportée par les secours. Depuis, Eriksen n'a plus foulé la moindre pelouse, essayant de retrouver la totalité de ses moyens et de reprendre sa vie normale. Il s'est ensuite fait poser un stimulateur cardiaque, ce qui lui interdit de rejouer en Italie et qui a poussé l'Inter à mettre fin à son contrat. Toutefois, le joueur n'a pas encore mis fin à sa carrière et compte bien rejouer en club comme en sélection.

Ajax et Monaco comme destinations pour Eriksen ?

Interviewé par la chaine publique danoise DR, Eriksen a fait part de son envie de reprendre sa carrière de footballeur interrompu depuis juin 2021. Son objectif est clair : jouer la coupe du monde 2022 avec le Danemark en fin d'année au Qatar. « Je veux jouer au football, il n'y a aucune raison pour que je m'arrête. Mon but est de jouer la Coupe du monde au Qatar. Je peux revenir... mais faut-il encore que je sois sélectionné. Ils (les médecins) ont dit que c'était bon. Donc tout est stable et j'ai l'impression que j'ai eu le feu vert pour rejouer au football », a t-il indiqué.

🤩⚽️ LA MEJOR NOTICIA DE 2022... ¡Y SOLO LLEVAMOS 4 DÍAS!



🇩🇰🔜 El representante de Eriksen, Martin Schoots, asegura que en enero ya podría entrenar en grupo con algún equipo que no sea italiano



🤔‼️ Ajax o Mónaco, dos posibles destinos para Christian pic.twitter.com/7Mapm6SkCh — Carrusel Deportivo (@carrusel) January 4, 2022

Pour ce faire, il sait qu'il doit regagner du temps de jeu et enchaîner les matches avec un nouveau club. La Carrusel Deportivo, compte Twitter qui publie des informations pour la radio espagnole La Cadena Ser indique dans une publication que deux clubs pourraient l'accueillir. L'Ajax Amsterdam son ancien club, souvent cité, mais aussi l'AS Monaco. « Le représentant d'Eriksen, Martin Schoots, assure qu'en janvier il pourrait s'entraîner dans un groupe avec une équipe autre que l'Inter. Ajax ou Monaco, deux destinations possibles pour Christian », écrit-il. C'est peut être donc en France que les rêves de Mondial d'Eriksen vont prendre forme.